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В Армении разведчики ЮВО готовятся к первым прыжкам с парашютом


Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках подготовки к конкурсу «Отличники войсковой разведки» по программе Армейских международных игр АрМИ-2018 приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение месяца разведчики под руководством инструкторов пройдут подготовительный курс по укладке парашютов и освоят специальные занятия на наземных тренажерах воздушно-десантного комплекса.

Свои первые прыжки с парашютом из десантно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ российские разведчики в Закавказье совершат на одном из военных аэродромов ЮВО весной текущего года.

Всего в воздушно-десантной подготовке разведчиков российского соединения ЮВО принимают участие более 300 военнослужащих.




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