Самые богатые граждане Китая увеличили состояние на 26% за год

Совокупное состояние самых богатых людей Китая на конец октября составило 1,2 триллиона долларов, что на 26% превышает показатель предыдущего года, сообщается на сайте Forbes.

"В Китае Forbes опубликовал очередной список 400 богатейших, и все они миллиардеры. Совокупное состояние участников списка (и членов их семей) на конец октября составляло 1,2 триллиона долларов — это на 26% выше, чем в прошлом году, и выше прироста фондового индекса Shanghai Composite, который составил 13%. Семьдесят девять человек сделали свои состояния на производстве, в нынешнем списке 53 новичка", — говорится в сообщении.

Возглавляет список глава риелторской и девелоперской компании China Evergrande Group Хуэй Ка Янь с состоянием 42,5 миллиарда долларов. За год он поднялся с девятого места к вершине. Его компания прибавила в капитализации 469%, что сделало бизнесмена богаче на 33 миллиарда долларов.

Второе место занимает глава интернет-гиганта Tencent Holdings, разработавший популярный мессенджер WeChat, Ма Хуатэн (39 миллиардов долларов). Стремительный рост акций Tencent прибавил к состоянию Ма 14,5 миллиарда долларов. Замыкает тройку Джек Ма (38,6 миллиарда долларов), который за год разбогател на 10 миллиардов долларов. Принадлежащая ему торговая площадка Alibaba растет по мере того, как все новые люди по всему миру приобщаются к интернет-торговле, соответственно, увеличивается и состояние Ма.