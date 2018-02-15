Мы следим за ситуацией: Шаварш Кочарян – о санкциях США в отношении российского ВПК

Замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян прокомментировал факт принятия санкций США в отношении предприятий российского ВПК и ответил на вопрос о возможных последствиях санкций для армяно-российского военно-технического сотрудничества. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после заседания правительства Армении.

«Давайте не забегать вперед. Мы следим за ситуацией, мы заинтересованы в сохранении сотрудничества с РФ в этой области, поскольку в этом – одна из составляющих нашей безопасности»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

В ответ на вопрос, ведутся ли по этому поводу консультации с американской стороной, он ответил: «Пока вопрос конкретно не стоит, не назрел вопрос, который требовал бы переговоров с российской или американской сторонами».