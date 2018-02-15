Апрельские события свидетельствуют о том, что ситуация в зоне карабахского конфликта взрывоопасная: Шаварш Кочарян – о докладе Национальной разведки США
Замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян согласен с оценками Национальной разведки США о том, что ситуация в зоне карабахского конфликта взрывоопасная. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после заседания правительства Армении. «Это очевидно для всех. Апрельские события свидетельствуют о том, что ситуация в зоне карабахского конфликта взрывоопасная»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.
По его словам, армянская сторона всегда готова к любым развитиям. «Что касается готовности к переговорам – о чем разговор? Достаточно вспомнить последнее выступление президента Азербайджана, которое показывает однозначно – кто на что готов, кто не готов к прогрессу в переговорах»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.По его словам, в своем выступлении президент Азербайджана Алиев блестяще доказал, что НКР никогда не может быть в составе Азербайджана. А международное признание Арцаха неизбежно.
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