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В КНР выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4


Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4 зарегистрирован в Китае, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

"Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР 13 февраля 2018 года зарегистрировал первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4. Заразившейся оказалась 68-летняя женщина, проживающая в уезде Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу", — сообщило ведомство.

Отмечается, что в конце декабря прошлого года женщина вступала в контакт с живой птицей, после чего 25 декабря прошлого года у нее появились симптомы простудного заболевания. 1 января этого года она поступила в больницу, где ей поставили диагноз – тяжелая пневмония, 22 января женщина была выписана из медучреждения.

 




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