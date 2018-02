Международный кинофестиваль Берлинале открывается в Германии

Берлинский международный кинофестиваль в 68-й раз открывается в четверг в столице Германии. На официальном сайте фестиваля указано, что в основном конкурсе этого года участвует 26 фильмов из разных стран, 21 из них претендует на главные награды фестиваля - "Золотой медведь", присуждаемый за лучший фильм главной конкурсной программы, и целый ряд "Серебряных медведей", вручаемых в определенных категориях, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Жюри международной конкурсной программы в этом году возглавляет Том Тыквер (Tom Tykwer), автор культового фильма "Беги, Лола, беги" и других известных картин. Определить победителей ему помогут пять кинематографистов - актриса Сесиль де Франс (Бельгия), фотограф и бывший директор Filmoteca Espaola Чемо Прадо (Испания), продюсер Адель Романски (США), композитор Рюити Сакамото (Япония) и кинокритик Стефани Захарек (США).

Впервые за историю Берлинале, фестиваль откроет анимационный фильм - "Собачий остров". Это новая работа американского режиссера Уэса Андерсона, роли в мультфильме озвучивали Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Йоко Оно.

Основной конкурс

Среди фильмов, которые претендуют на главную награду - новая лента американского режиссера Гаса ван Сента "Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет ("Don't worry, he won't get far on foot") с Хоакином Фениксом и Джоном Хиллом в главных ролях, фильм итальянского режиссера Луары Беспури "Моя дочь" (Figlia mia), французская драма "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем, норвежский фильм "Утёйа. 22 июля" о бойне 22 июля 2011 года на острове, который дал название фильму.

Сразу четыре фильма из Германии претендуют на трофеи Берлинале. Режиссер из Лейпцига Томас Штубер представит мелодраму о неудачниках "В коридорах" (In den Gngen), Кристиан Петцольд покажет драму "Транзит" (Transit) фильм по мотивам автобиографического романа Анны Зегерс о судьбе эмигрантов; драму "Моего брата зовут Роберт и он идиот" (Mein Bruder heit Robert und ist ein Idiot) выставил на конкурс Филип Грёнинг, а Эмили Атеф реконструирует трагическую судьбу знаменитой киноактрисы Роми Шнайдер в фильме "3 дня в Кибероне" (3 Tage in Quiberon).

Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Сегодня это один из самых престижных международных фестивалей, наряду с Каннским и Венецианским.

Церемония награждения лауреатов состоится 24 февраля в Berlinale Palast. Фестиваль закроется 25 февраля.