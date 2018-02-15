На Олимпиаде в Южной Корее зафиксировано более 230 случаев заражения норовирусом

Число случаев заражения норовирусом на зимних Олимпийских играх в Южной Корее выросло до 232, как передает Арменпресс, об этом сообщили в четверг в организационном комитете Олимпиады в Пхенчхане.

Отмечается, что за последнее время были госпитализированы более 30 новых пациентов. Среди заболевших спортсменов и членов иностранных делегаций нет.

Ранее сообщалось о 194 зараженных норовирусом, основными признаками которого является сильная рвота и диарея.

Новые случаи заражения были зафиксированы в центрах размещения обслуживающего Игры персонала в Пхенчхане и Канныне.

В результате активного распространения вируса в преддверии открытия Олимпиады-2018, которое состоялось 9 февраля, около 1,2 тыс. охранников были отстранены от выполнения обязанностей, их отправили на карантин. Их сменили на посту военнослужащие.