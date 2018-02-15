В Армении военнослужащие ЮВО ко Дню Защитника Отечества начали облагораживать воинские мемориалы и памятники

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в преддверии празднования Дня Защитника Отечества приступили к облагораживанию более 100 памятников, захоронений и мемориалов русским воинам.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах военнослужащие соединения проводят ремонт и покраску памятников на мемориальных комплексах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам танкистам», «Воинам зенитчикам» и других воинских захоронениях. В закрытых военных городках военной базы ведутся покрасочные работы, реставрация постаментов с военной техникой и уборка прилегающей к ним территории.

23 февраля в городах Гюмри и Ереван пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества.

На мемориальных комплексах «Воинская Слава» в Гюмри и «Мать Армении» в Ереване пройдут праздничные митинги и торжественные построения подразделений Гюмрийского и Ереванского гарнизонов, военнослужащие и члены их семей возложат венки и цветы к местам захоронений русских воинов.