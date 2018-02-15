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Мэттис призвал Турцию сосредоточиться на борьбе с ИГ в Сирии


Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Турцию продолжать фокусироваться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом, как сообщило в четверг агентство Reuters, он заявил в ходе беседы с турецким коллегой Нуреттином Джаникли, состоявшейся в среду на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"[Мэттис] призвал вновь сосредоточиться на кампании по борьбе с ИГ", - приводит агентство заявление Пентагона.

 

 

 




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