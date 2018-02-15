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Правительство Армении против предложения фракции «Елк» о пересмотре акцизного налога


Правительство Армении высказалось против предложения фракции «Елк» о пересмотре акцизного налога на бензин, дизельное топливо, сжиженный газ.

Как передает «Арменпресс», министр финансов Армении Вардан Арамян сказал, что правительство пошло на смелые шаги, когда пересмотрели Налоговый кодекс, чтобы создать благоприятную среду для бизнеса. По его мнению, пересмотр акцизов приведет к отрицательным последствиям, в том числе, по части пополнения бюджета.

«Если мы выбираем между налогообложением производства и потреблением, то целесообразнее облагать налогом потребление, поскольку в другом варианте невозможно обеспечить экономический рост»,- сказал он.


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