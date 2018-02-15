Мы фиксируем проблему, проводя мониторинг, и ничего не делаем для ее устранения: премьер-министр дал поручение Арцвику Минасяну

Одно из поручений премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе сегодняшнего заседания правительства касалось мониторинга окружающей среды.

Премьер отметил, что министерством охраны природы в трехмесячном срезе представляются исследования – мониторинг окружающей среды, оценка параметров загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов, почвы и воды и пр. Как передает «Арменпресс», об этом было сказано на заседании правительства Армении 15-го февраля.



Одновременно, как отметил Карен Карапетян, приведенные исследования не содержат анализа касательно причин зафиксированных проблем и их устранения, а действующим законодательством не установлены действенные механизмы по решению данных проблем.

Премьер поручил министру охраны природы Армении Арцвику Минасяну в месячный срок обеспечить проведение анализа выявленных в результате мониторинга проблем и возможных путей их решения, а также в аппарат правительства республики представить предложения касательно инструментария, обеспечивающего их реализацию.

Министру территориального управления и развития Давиду Локяну же поручено принять меры в направлении сокращения вывяленных в результате проводимого министерством охраны природы мониторинга проблем, улучшении экологической ситуации.

«Мы констатировали: есть общины, где по результатам мониторинга из года в год министерство охраны природы представляет одно и то же заключение. Однако из заключения непонятно, какие шаги должен предпринять руководитель общины. То есть фиксируем проблему, ничего не делаем для ее устранения, в следующий раз снова фиксируем эту проблему. Во избежание этого, г-н Минасян, четко формулируем действия», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.