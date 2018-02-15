После заседания 27-го февраля, НС Армении созовет еще одно внеочередное заседание

Правительство Армении предлагает созвать еще одно внеочередное заседание НС Армении – после очередного заседания 27-го февраля. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 15-го февраля.

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян отметил, что в повестку внеочередного заседания НС Армении будут включены законопроекты, вытекающие из новой Конституции Армении.