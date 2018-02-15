Ситуация в сфере медико-социальной экспертизы принципиально изменится: Карен Карапетян

На заседании правительства Армении премьер-министра Армении Карен Карапетян отметил важность работы комиссий в обеспечении адресности и справедливости проведения медико-социальной экспертизы.

Как передает «Арменпресс», первое поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна на сегодняшнем заседании правительства касалось проблем сферы медико-социальной экспертизы.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что в процессе обеспечения адресности оказываемых в сфере соцзащиты услуг и справедливости важную роль играют комиссии, проводящие медико-социальную экспертизу.

По словам Карена Карапетяна, несмотря на принятые ранее меры, действующие ныне регулировки и эффективность деятельности указанных комиссий неудовлетворительны.

«В частности, в деятельности комиссий не сведено к минимуму воздействие субъективных факторов, не является простой и предсказуемой процедура оформления группы инвалидности», – указал глава правительства.

В этой связи премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру здравоохранения Левону Алтуняну и министру труда и социальных вопросов Артему Асатряну в месячный срок совместно разработать и в аппарат правительства республики представить предложения по качественному изменению сферы медико-социальной экспертизы.

«Эти вопросы обсуждались с министрами. План действий, который они предлагают, принципиально изменит качество в этой сфере. Так что, я уверен, что за месяц мы разработаем новые правила игры в этой сфере», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.