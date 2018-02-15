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В Мексике зарегистрировали массовую гибель дельфинов


Сразу 54 дельфина выбросились на берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния, как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду прокуратура по защите окружающей среды латиноамериканской страны.

По данным ведомства, в результате предпринятой спасательной операции спасти удалось 33 морских млекопитающих, однако 21 дельфин погиб.

Специалисты уже осмотрели туши животных и пришли к выводу, что выброситься на берег их заставила атака со стороны другого вида дельфинов. На тушах остались следы от ран, нанесенных враждебно настроенными сородичами.

 

 




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