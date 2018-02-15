Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил улучшить показатели Армении в международных рейтингах

Показатели Армении в международных рейтингах диджитализации не являются удовлетворяющими, что обусловлено отсутствием механизмов обобщения статистических данных и мониторинга. Как передает «Арменпресс», об этом были слова премьер-министра Армении Карена Карапетяна на сегодняшнем заседании правительства.

«Параллельно надо расширить рамки диджитализации государственных услуг физическим лицам, что упростит администрирование, укоротит сроки и уменьшит коррупционные риски»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

С учетом сказанного, он поручил руководителям исполнительных органов и директору фонда «Цифровая Армения» в 2-месячный срок инвентаризовать и разработать конкретные действия, направленные на улучшение показателей Армении в международных рейтингах; в месячный срок он поручил подвести итоги и зафиксировать круг государственных услуг физическим лицам, подлежаших диджитализации в первую очередь, и представить их в правительство Армении.

Министру транспорта, связи и информационных технологий Армении он поручил обеспечить процедуры, направленные на улучшение показателей Армении в международных рейтингах. Начальнику госстатслужбы было поручено в месячный срок с помощью применения цифровых инструментов и создания базы данных обеспечить сбор годовых статданных, и совместно с фондом «Цифровая Армения» представить предложения по осуществлению пилотного проекта программы e-Statistics.

«По этим рейтингам мы нелогично отстаем: плохо не наше состояние, - мы попросту не представляем регулярную статистику»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.