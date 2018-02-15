В посольстве РА в РФ от имени председателя НС Армении Ара Баблояна состоялся прием

14 февраля в рамках рабочего визита в Москву в Посольстве РА в РФ от имени Председателя НС А.Баблояна состоялся прием, на котором присутствовали послы 12 стран, депутаты СФ ФС и Госдумы РФ, представители армянской общины и другие должностные лица. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Председатель НС в своем выступлении отметил:

“Уважаемый господин посол, уважаемые коллеги,

представители дипломатического корпуса, дамы и господа!

Свое выступление хотел бы начать со слов благодарности в адрес посла Армении в России господина Тоганяна за организацию данного мероприятия в этом великолепном особняке, история которого более двух столетий переплетается с историей армянского и русского народов.

Здание, которое было построено для благородной цели обучения армянских детей, впоследствии стало одним из значительных центров российского востоковедения и одновременно центром армянской культуры. И вот, наконец, после обретения независимости, в этом очаге армянства в России разместилось Посольство Армении.

Дорогие друзья!

Хотел бы отдельно отметить роль армянской общины России, которая в значительной степени содействует развитию межгосударственных отношений наших стран. С каждым годом растет степень вовлеченности армянской общины в политическую, экономическую и культурную жизнь российского общества. Мы уверены, что армяне в России, равно как и россияне в Армении, – это прочный мост, который связывает наши страны.

После обретения независимости, на протяжении четверти века Республика Армения и Российская Федерация неуклонно наращивали союзническое взаимодействие. Наши страны являются активными участниками евразийского интеграционного процесса, из года в год набирает обороты децентрализованное сотрудничество, последовательно развивается взаимодействие в гуманитарной сфере, в области культуры и образования, здравоохранении и туризма.

Сегодня в Государственной Думе вместе с Вячеславом Викторовичем Володиным мы присутствовали на открытии выставки с очень символичным названием “Вместе”. Армянский и российский народы вместе прошли сквозь многие испытания и лишения, что только укрепило наше братство.

Мы вместе и будем вместе на века.

Благодарю за внимание”.