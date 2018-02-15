Amazon впервые обошла Microsoft по капитализации

Акции Amazon подорожали на 2,6% по итогам торгов в среду, благодаря чему ее капитализация выросла до $702,5 млрд, свидетельствуют данные торгов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Таким образом, Amazon.com Inc. впервые обошла по капитализации Microsoft ($699,22 млрд на конец сессии 14 февраля) и теперь занимает третье место среди публичных компаний США и мира, уступая лишь Apple (почти $850 млрд) и Alphabet ($744,7 млрд).

За находящейся на четвертой строчке Microsoft следуют китайская Tencent и Facebook.

Все места в топ-6 крупнейших компаний мира по капитализации теперь занимают представители высокотехнологичного сектора.