В центре для подростков в Перу пять человек погибли при пожаре

Не менее пяти человек погибли и 29 получили ранения и ожоги в результате пожара в исправительном центре для несовершеннолетних в Перу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трагедия произошла в городе Трухильо. По словам директора центра Хулио Магана, возгорание началось в ночь на среду после столкновения враждующих группировок заключенных. Они жгли матрасы, уточняет портал Peru21, в результате чего пламя перекинулось на другие помещения.

Чтобы помочь попавшим в огненную ловушку подросткам, властям пришлось ломать стены исправительного заведения. В больницы доставлены не менее 15 человек с отравлениями продуктами горения.