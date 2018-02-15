В Турции предлагают закрыть прокурдскую Демократическую партию народов

Зампредседателя турецкой партии «Ватан» («Родина») Нусрет Сенем обратился в прокуратуру с требованием закрыть прокурдскую Демократическую партию народов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

В своем обращении зампредседателя турецкой партии «Ватан» («Родина») Нусрет Сенем отметил, что во время 3-й конференции прокурдской Демократической партии народов прозвучала критика в адрес операции «Оливковая ветвь», которую Турция осуществляет в Африне. Кроме того, он обвинил прокурдскую Демократическую партию народов в восхвалении Рабочей партии Курдистана (PKK), в демонстрации изображений Абдулла Оджалана.