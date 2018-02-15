Между Арменией и Японией подписано соглашение о либерализации инвестиций: Ованес Азизян

Замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян считает подписанное между Арменией и Японией соглашение о либерализации, поощрении и защите инвестиций хорошей возможностью, которая позволит японскому бизнесу развернуть в Армении более активную деятельность.

В беседе с «Арменпресс» замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян сказал, что Армения – первая страна в регионе, с которой Япония подписала подобное соглашение.

«Мы провели переговоры за достаточно короткие сроки, хотя и документ довольно пространный по своему содержанию. Туда включены и услуги. Мы благодарны японской стороне за быстроту переговоров. Интерес был обоюдный, однако для Армении – он особый, так как мы предвидим, что после вступления документа в силу будет создано благоприятное и прогнозируемое правовое поле для инвесторов из Японии. Для судебных разбирательств назван Арбитраж. Т.е., мы таким образом оформили правовые установки, чтобы для японских инвесторов были ясны все условия»,- сказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян.

По его словам, в Армении для них создано прозрачное поле, соответствующее международным стандартам, что позволит японскому бизнесу развернуть в Армении более активную деятельность.

Как сказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян, после ратификации соглашения еще предстоит провести работу, чтобы представить бизнесу обеих сторон все возможности, которые предоставляет данный документ. По его словам, важно и то, что Армения может служить трамплином к странам региона и ЕАЭС.

Как сказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян, рынок ЕАЭС интересует не только Японию, но и многие другие страны, поскольку он является обширным и емким. «Думаю, что владея передовыми технологиями, они смогут послужить повышению качества выпускаемой в Армении продукции, которая может быть экспортирована в Иран или страны ЕАЭС»,- сказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованес Азизян.

14-го февраля Армения и Япония подписали соглашение о либерализации, поощрении и защите инвестиций. Церемония состоялась в МИД Армении. С армянской стороны соглашение подписал министр ИД Армении Эдвард Налбандян, с японской – посол Японии в Армении Эйджи Тагучи.