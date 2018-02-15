Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении принял посла Франции

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, стороны обсудили ряд вопросов, связанных с информационными технологиями, транспортом и дорожным строительством.

В частности, министр затронул вопрос о строительстве южного участка «Инвестиционной программы дорожного коридора Север-Юг». Он отметил, что будет рад видеть участие французских дорожно-строительных компаний в конкурсе программы дорожного строительства, которая планируется в формате государственно-частного партнерства.

Ваан Мартиросян также представил послу программу внедрения единой транспортной сети в Армении, выразив надежду, что французские компании также примут участие в конкурсе по выбору оператора единой транспортной сети.

Министр затронул возможности сотрудничества в области телекоммуникаций и кибербезопасности, а также создания регионального центра обработки данных (Data center) в Армении.

Посол в свою очередь подчеркнул, что высокий уровень развития ИТ - индустрии в Армении был замечен не только ими, но и французскими технологическими компаниями.

Министр отметил, что несмотря на то что он высоко ценит сотрудничество французских компаний с армянскими специалистами, но все же будет рад видеть французские ИТ научно-исследовательские лаборатории в Армении.

В ходе встречи стороны также обсудили детали 17-го саммита франкофонии, который состоится в Армении в октябре.

Ваан Мартиросян отметил, что в сотрудничестве с другими ведомствами проводятся активные подготовительные работы по обеспечению связи и высококачественного вещания.

Министр также проинформировал, что провайдеры услуг кабельного телевидения уже включили трансляцию франкоязычного телеканала «TВ 5» в свои программы.