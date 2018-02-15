Флоридский стрелок предстанет перед судом в четверг

Николас Круз, открывший стрельбу по ученикам школы города Парклэнда штата Флорида, предстанет перед судом в четверг, сообщили адвокаты.

По поступающей в СМИ информации, правоохранительные структуры проводят обыск в доме, где проживал стрелок, и других местах, которые не раскрываются, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU

Установлено, что Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году, пройдя проверку на право приобретения огнестрельного оружия.

Полиция, изучавшая компьютерные сайты, которыми пользовался Круз, обнаружила большое количество фотографий различных образцов оружия, другие материалы, на основании которых, по их мнению, можно предположить, что Круз был склонен к насилию.

Бывшие соученики Круза считают, что поступок стрелка можно было предвидеть. Один из школьников сообщил телеканалу CNN, что Круз "всегда носил с собой оружие и даже демонстрировал его".

Как сообщил журналистам местный шериф, 19-летний Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.