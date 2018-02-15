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34-летний гражданин разыскивается как без вести пропавший


Отделение полиции Вагаршапата разыскивает 34-летнего Мкртича Мкртчяна -  как без вести пропавшего. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Всех, кто имеет сведения о его местонахождении, просят сообщить в отделение полиции Вагаршапата или в ближайшее отделение полиции.


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