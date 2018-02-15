34-летний гражданин разыскивается как без вести пропавший

Отделение полиции Вагаршапата разыскивает 34-летнего Мкртича Мкртчяна - как без вести пропавшего. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Всех, кто имеет сведения о его местонахождении, просят сообщить в отделение полиции Вагаршапата или в ближайшее отделение полиции.