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Меланья Трамп в День влюбленных вырезала валентинки с тяжелобольными детьми


Супруга президента США Дональда Трампа - Меланья - провела День святого Валентина (или День всех влюбленных) в детском отделении Национального института здоровья в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд), где вместе с юными пациентами готовила сладости и вырезала валентинки. Трансляции визита первой леди вели местные телеканалы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил официальный представитель Меланьи, она встретилась примерно с 20-ю детишками. Вместе с ними она готовила печенье, наносила на него глазурь и украшала лакомство другими способами. Она также помогала мальчикам и девочкам вырезать из разноцветной бумаги поздравительные открытки с Днем всех влюбленных и дарила детворе те, которые делала сама.





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