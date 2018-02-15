Проспект, на котором расположено посольство США в Анкаре, будет назван «Оливковая ветвь»

Проспект Невзата Тандогана, на котором расположено посольство США в Анкаре, будет переименован в проспект «Оливковая ветвь», о чем было принято решение в органах муниципальной власти. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Во время заседания горсовета было принято также решение о переименовании 7 улиц, носящих название «Гюлен» - в качестве новых наименований выбраны достаточно патриотические названия.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны народа» (YPG). Генштаб ВС Турции сообщает также, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне погибли 9 турецких военнослужащих. По данным курдов, потери среди турецких военнослужащих значительно выше.

По данным Сирийского центра по правам человека, действующего в Англии, в Африне погибло 68 гражданских лиц, в том числе, 21 ребенок.

Официальный Дамаск осудил операцию «Оливковая ветвь», заявив, что Африн является неделимой частью Сирии.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. В свою очередь, Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ. Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.