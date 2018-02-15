В школе Флориды после стрельбы отменены занятия до конца недели

Занятия в школе города Паркленд (штат Флорида), где 19-летний Николас Круз в среду застрелил 17 человек, отменены до конца текущей недели. Как передает Арменпресс, об этом сообщило управление шерифа округа Броуард.

"Школа Marjory Stoneman Douglas будет закрыта в четверг, 15 февраля, и в пятницу, 16 февраля 2018 года. Все учебные мероприятия также отменены", - приводит управление шерифа извещение, размещенное в Twitter объединения окружных школ.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте со стрельбой в школе Паркленда. "Мои молитвы и мои соболезнования родственникам жертв ужасной трагедии во Флориде, - написал сам президент в Twitter.