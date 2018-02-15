Президент ЮАР объявил о добровольной отставке

Президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно слагает с себя полномочия главы государства. Соответствующее заявление он сделал в среду вечером по истечении срока, который ему отвела правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК), в противном случае угрожавшая поддержать в четверг оппозицию при голосовании по вопросу о доверии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я пришел к решению незамедлительно уйти в отставку с поста президента республики. Несмотря на несогласие с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК", - сказал Зума.

В своей речи он также отметил, что не боится ни вотума недоверия, ни импичмента, считая эти процедуры законным механизмом, который позволяет гражданам лишать своих лидеров полномочий.

Согласно законодательству Южной Африки, заместитель президента Кирилл Рамафоза, который заменил Зума в качестве лидера АНК в декабре, станет исполняющим обязанности президента.