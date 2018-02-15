При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

Жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд (штат Флорида) стали 17 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщил шериф округа Броудер Скотт Исраэль.

По словам представителя госпиталя в Помпано-Бич Эвана Боуара, в три местных госпиталя были доставлены 17 человек, в том числе и стрелок Николас Круз. Двое раненых умерли на операционных столах, трое находятся в тяжелом состоянии, а открывший огонь под конвоем был доставлен из госпиталя в офис шерифа, где его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и начали допрашивать.

Выстрелы в здании школы раздались незадолго до окончания занятий, в 14:30 (22:30 мск), сообщила телекомпания CNN. Незадолго до этого в здании был включен сигнал пожарной тревоги. Не исключено, что это сделал сам Круз для того, чтобы посеять панику.

Большинство учащихся закрылись в классных комнатах. Тем временем Круз, вооруженный полуавтоматической винтовкой с магазином на 30 патронов, расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Как сообщил журналистам шериф, "12 человек были убиты в школе, двое - у здания школы, один - на улице, и двое умерли в госпитале". "Среди погибших - как ученики, так и взрослые", - отметил шериф.

Стрелявший, по словам шерифа, ранее учился в этой школе и был отчислен за нарушения дисциплины. Полицейские задержали его примерно в полутора километрах от места трагедии. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается.