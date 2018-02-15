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Европейские индексы выросли - 14-02-18


МОСКВА, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.17% и составил 12339.16 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.10% и составил 5165.26 пункта, британский FTSE вырос на 0.64% и составил 7213.97 пункта, российский MICEX вырос на 0.33% и составил 2257.95 пункта, а RTSI вырос на 1.30% и составил 1239.91 пункта.




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