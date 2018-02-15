В прошлом году в Арцахе отмечен небывалый рост налоговых доходов – перевыполнение планов на 6%. Основанием для 15%-ного роста экономической активности стал рост в горнодобывающей отрасли и в промышленности. Перспективной считается ИТ-отрасль.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр финансов Арцаха Григорий Мартиросян.

- Г-н Мартиросян, каковы были показатели экономического роста в Арцахе в прошлом году? Какие факторы способствовали этому?

-Пока нет официальных данных, картина будет ясна в марте-апреле. Однако, по предварительной оценке, мы ожидаем 15%-ного роста экономической активности. Основой для подобного роста стал рост в горнодобывающей отрасли и в промышленности. Высоки показатели и в сельском хозяйстве.

В показателях 15%-ного роста экономической активности около 6% прогодится на горнодобывающую отрасль, на промышленность – 3%, на строительство - 2-3%, остальное – на услуги и пр.

-К каким показателям вы стремитесь в 2018-м году?

-Мы запланировали минимальный рост в 8%, однако ожидания – выше. Все зависит от экономической ситуации и инвестиций.

- Какие направления вы пытаетесь развивать в Арцахе?

-В качестве приоритета мы определили энергетику, в частности, гидроэнергетику, а также восстанавливаемую энерегетику. Ведется работа в легкой промышленнсоти. Перспективной считается ИТ-отрасль. Важны также сельское хозяйство и туризм.

-Г-н Мартиросян, каковы крупные достижения в сфере налогов за прошлый год?

- В прошлом году в Арцахе отмечен небывалый рост налоговых доходов – перевыполнение планов на 6%. по сравнению с предыдущим годом, рост составил 22%. Таких показателей не было за 10 лет. Причем, рост фискальных поступлений на 50% обеспечили отрасли, отличные от горнодобывающей отрасли.

-Кто является крупными налогоплательщиками?

-На первом месте надо отметить горнодобывающую отрасль, на втором – оператор связи, на третьем – ряд строительных организаций.

-Какие проблемы за год вы бы отметили?

- Год начался не очень благоприятно для сельского хозяйства.

-В одном из интервью вы сказали об особом вн имании по отношению к строительству квартир для новозаселяющихся. Каковы ваши шаги и планы в этом направлении?

-В 2018-м мы окажем помощь семьям, желающим переселиться в Арцах. Помощь будет оказана в виде стройматериалов, строительства жилья и пр. Акцент ставится на районы Шаумяна и Кашатаха, однако будут задействованы и другие районы.

-Какую сумму вы выделили на эти программы?

- 400 млн драмов.