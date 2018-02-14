Из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрытo 8

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 13 и 14 февраля, раскрытo 8.

Зарегистрирован 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 12 случаев кражи, 8 случаев мошенничества, 2 случая служебного подлога или служебной халатности, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека и присвоения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 1 человек погиб, 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.