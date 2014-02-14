Предстоящие на 15 февраля мероприятия
21:00, Февраль 14, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 14.02-21:55 Из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрытo 8
- 14.02-21:00 Предстоящие на 15 февраля мероприятия
- 14.02-20:27 Наступит день, когда Израиль признает факт Геноцида армян: Председатель Армянского национального комитета Иерусалима
- 14.02-20:11 Абэ и Трамп подтвердили решимость усиливать давление на КНДР
- 14.02-19:36 Армен Саркисян встретился с представителями либерально-демократической партии «Рамкавар Азатакан»
- 14.02-19:26 Кнессет отклонил законопроект о признании Израилем Геноцида армян
- 14.02-19:16 Президент Армении направил телеграмму соболезнования королеве Дании
- 14.02-18:52 Внешний государственный долг Азербайджана достиг более 9 млрд долларов
- 14.02-18:34 У премьер-министра Армении обсуждены вопросы проект программы мероприятий по улучшению бизнес-среды Армении в 2018 году
- 14.02-18:13 Президент ЮАР отказался уходить в отставку
- 14.02-18:13 Армения и Япония подписали соглашение о либерализации, поощрении и взаимной защите инвестиций
- 14.02-18:11 Джонсон: Лондон останется важным партнером ЕС в санкционной политике после Brexit
- 14.02-18:07 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-02-18
- 14.02-18:05 Азиатские индексы - 14-02-18
- 14.02-17:58 Пантюркистские заявления Алиева и Эрдогана неприемлемы: Шармазанов
- 14.02-17:50 В Дубае в ближайшее время запустят беспилотное воздушное такси
- 14.02-17:46 В Армении разведчики ЮВО начали подготовку к конкурсу «Отличники войсковой разведки»
- 14.02-17:23 Американскую фотомодель смыло со скалы волной во время съемки
- 14.02-17:10 Саудовская Аравия запланировала удвоить добычу газа
- 14.02-17:03 В Ливии произошло масштабное ДТП, 30 человек погибли
- 14.02-16:38 Армен Саркисян посетил образовательный центр компании «Synopsis Armenia»
- 14.02-16:37 Тиллерсон: эскалация конфликта между Израилем и Ираном в Сирии дестабилизирует регион
- 14.02-16:32 Иран раскрыл сеть вражеских ящериц-шпионов
- 14.02-16:24 Армен Саргсян думает, что веру и надежду можно восстановить пошагово
- 14.02-16:12 Президент Армении поздравил Смбата Лпутяна с юбилеем
- 14.02-16:03 Престарелый американец подарил жене один и тот же подарок 39 раз подряд
- 14.02-15:55 Должностное лицо из СК Армении обвиняется в получении взятки в особо крупном размере
- 14.02-15:53 В США объявили состав участников нового эксперимента по имитации полета на Марс
- 14.02-15:48 Во рту Ким Кардашьян увидели зубы пираньи
- 14.02-15:36 Ара Баблоян встретился с Председателем Государственной Думы ФС РФ В.Володиным
- 14.02-15:35 Metallica и афганский институт музыки стали лауреатами премии Polar Music Prize
- 14.02-15:27 В небе над Лондоном появился гигантский внутренний орган
- 14.02-15:09 Выдворенный из Украины Саакашвили подал иск в суд
- 14.02-14:56 Не исключено обострение на линии соприкосновения до президенстких выборов в Азербайджане:Рубен Сафрастян
- 14.02-14:41 Нетаньяху: планов досрочных выборов в Израиле нет
12:32, 12.02.2018
Просмотрели 920 раз Арцрун Ованнисян отрицает слухи о попытке диверсионного проникновения, распространяемые в азербайджанской прессе
13:30, 08.02.2018
Просмотрели 880 раз Армен Саргсян – сильный лидер: Лорд Ара Дарзи приветствует выдвижение его кандидатуры на пост президента Армении
16:56, 10.02.2018
Просмотрели 865 раз Маргинальные измышления присущи недоучкам – ВЗГЛЯД объяснил, зачем Алиев создает мифы
20:11, 08.02.2018
Просмотрели 780 раз Верховый давлин Азербайджана начал «предвыборную» кампанию: Тигран Балаян о заявлении президента Азербайджана
21:50, 09.02.2018
Просмотрели 741 раз Визит Армен Саркисяна отражает важное место и роль Арцаха для армянской государственности: президент Республики Арцах