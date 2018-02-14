Абэ и Трамп подтвердили решимость усиливать давление на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели в среду телефонные переговоры. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что лидеры двух государств подтвердили решимость продолжать усиление давления на КНДР до максимально возможного уровня, чтобы та отказалась от дальнейшего развития своей ракетно-ядерной программы. "Обсудили наши дальнейшие действия, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи", - приводит слова Абэ агентство.

Глава японского правительства в последние дни неоднократно заявлял, что международному сообществу необходимо продолжить усиление давления на КНДР, пока Пхеньян не откажется от развития своей ракетно-ядерной программы.