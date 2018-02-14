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Армен Саркисян встретился с представителями либерально-демократической партии «Рамкавар Азатакан»


В центральном управлении партии либерально-демократической партии «Рамкавар Азатакан» состоялась встреча представителей правления партии с кандидатом в президенты Армении от правящей Республиканской партии (РПА) Арменом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе партии Армении, Армен Саргсян представил представителям партии «Рамкавар-Азатакан» свои программы, выслушал мнения и предложения участников встречи.


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