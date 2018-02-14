У премьер-министра Армении обсуждены вопросы проект программы мероприятий по улучшению бизнес-среды Армении в 2018 году

У премьер-министра Армении Карена Карапетяна 14 февраля обсуждены вопросы проект программы мероприятий по улучшению бизнес-среды Армении в 2018 году.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министру было доложено об около 43 мероприятиях, предусмотренных для формирования секторальных групп, и об ожидаемых результатах.

Карен Карапетян подчеркнул важность постоянной обратной связи с бизнес-сообществом в процессе разработки и реализации мер по совершенствованию индекса Doing Business в Армении и дал ряд поручений ответственным лицам.