Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

Президент ЮАР отказался уходить в отставку


Президент ЮАР Джейкоб Зума отказался добровольно сложить полномочия в соответствии с требованием правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Свое решение глава государства объяснил несогласием с процедурой принятия решений исполнительным комитетом АНК.

"Я не сделал ничего плохого, и никто не объяснил мне, почему я должен срочно уйти в отставку", - подчеркнул Зума в среду в интервью государственной телекомпании SABC.

Он также объявил, что до конца дня выступит с заявлением по поводу сложившейся ситуации.



 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации