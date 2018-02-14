Президент ЮАР отказался уходить в отставку
Президент ЮАР Джейкоб Зума отказался добровольно сложить полномочия в соответствии с требованием правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Свое решение глава государства объяснил несогласием с процедурой принятия решений исполнительным комитетом АНК.
"Я не сделал ничего плохого, и никто не объяснил мне, почему я должен срочно уйти в отставку", - подчеркнул Зума в среду в интервью государственной телекомпании SABC.
Он также объявил, что до конца дня выступит с заявлением по поводу сложившейся ситуации.
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