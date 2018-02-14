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Джонсон: Лондон останется важным партнером ЕС в санкционной политике после Brexit


Великобритания останется важным партнером Евросоюза в вопросах санкционной политики и после того, как страна выйдет из состава ЕС. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая с программной речью по Brexit.

"Для нас имеет смысл продолжать быть самым тесным образом вовлеченными в вопросы внешней и оборонной политики ЕС, и было бы нелогично не обсуждать вместе такие вопросы, как санкции, помня о том, что экспертная оценка Великобритании лежит в основе более половины санкционных списков ЕС", - сказал он

"Наша приверженность обороне Европы безоговорочна и неизменна", - заверил также глава британского МИД.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.





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