Азиатские индексы - 14-02-18

ТОКИО, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.43% и составил 21154.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.82% и составил 1702.72 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.45% и составил 3199.16 пункта, а HANG SENG вырос на 2.27% и составил 30515.60 пункта.