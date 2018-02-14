В Дубае в ближайшее время запустят беспилотное воздушное такси

Необычный вид транспорта - автономное (не пилотируемое человеком в кабине) воздушное такси, в ближайшем будущем появится в небе над Дубаем, крупнейшим городом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Амбициозный проект был представлен во вторник на проходящем здесь 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit), посвященном вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Инициатором запуска нового вида такси стало Управление по дорогам и транспорту Дубая, которое пригласило к сотрудничеству немецкую компанию Volocopter.

"Воздушное такси будет отвечать высоким стандартам безопасности и надежности", - заверили представители управления в беседе с корреспондентом ТАСС. "Пилотирование будет осуществляться автопилотом, действующим при помощи системы программирования специальных маршрутов на основе GPS-навигатора. Контроль за движением такси будет осуществлять находящийся на земле оператор", - добавили они.

"Воздушное такси Дубая - экологически чистый вид транспорта, так как он будет работать на электричестве. Согласно проекту, максимальная длительность полета не превысит 30 минут, а максимальная скорость - 100 км/ч. Потолок высоты полета составит 2 тысячи метров", - отмечается в презентационных материалах.