В Армении разведчики ЮВО начали подготовку к конкурсу «Отличники войсковой разведки»

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) из Армении, начали подготовку к конкурсу «Отличники войсковой разведки» на высокогорном полигоне «Камхуд» и альпийском полигоне «Памбак» для участия во всероссийском и международных этапах «Армейских международных игр-2018» («АрМИ-2018»).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, pодготовка разведчиков проводится профессиональными инструкторами по огневой, тактической, специальной, горной подготовке и вождению боевых машин. В течение месяца военнослужащие научатся до автоматизма выполнять более 30 нормативов по преодолению более 20 различных препятствий на 800 метровой «тропе разведчика», управлять на максимальной скорости специальной военной техникой, быстрой стрельбе из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин днем и ночью по не подвижным и движущимся целям условного противника.

Особенностью подготовки военнослужащих, являются сложные климатические условия в местах проведения тренировок. Одним из условий конкурса является групповое прохождение полосы и преодолении препятствий на «тропе разведчика», десантировании и выполнении марш-броска.

В подготовке к отборочному этапу конкурса среди разведчиков соединения ЮВО в Закавказье принимают участия более 150 военнослужащих и привлечено около 20 единиц военной специальной техники.