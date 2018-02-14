Саудовская Аравия запланировала удвоить добычу газа

Саудовская Аравия планирует удвоить добычу газа в течение 10 лет, передает агентство Bloomberg слова министра энергетики страны Халида аль-Фалиха.

В настоящее время Саудовская Аравия потребляет весь добываемый газ в стране - порядка 110 млрд куб. м в год. В то же время страна ведет переговоры о поставках СПГ, в частности, с Россией и США, сообщает Арменпресс.

Согласно статистическому справочнику ВР, запасы газа в Саудовской Аравии составляют 84 трлн куб. м газа.