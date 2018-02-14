Тиллерсон: эскалация конфликта между Израилем и Ираном в Сирии дестабилизирует регион

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном в Сирии негативно сказывается на ситуации с безопасностью в регионе. Как передает Арменпресс, об этом в среду заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции в Аммане с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

"Эскалация между Израилем и агентами Ирана в Сирии дестабилизирует безопасность региона, - сказал он. - Мы очень обеспокоены этим".

Кроме того, как указал госсекретарь, Иран должен вывести из Сирии все свои военизированные силы. "Он должен вывести оттуда все свои вооруженные формирования и уступить место политическому решению", - отметил Тиллерсон.

Как утверждают израильские военные, 10 февраля их вертолет сбил в воздушном пространстве Израиля вторгшийся из Сирии иранский беспилотник. В ответ израильские ВВС нанесли удары по иранским объектам в Сирии, уничтожив пункт контроля беспилотного летательного аппарата.

Вслед за этим сирийские ПВО выпустили несколько зенитных ракет по израильскому истребителю F-16, самолет был уничтожен, пилоты катапультировались, один из них тяжело ранен, второй получил травмы. Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая восемь сирийских, среди которых - три батареи ПВО, а также обстреляли четыре иранские военные цели.





