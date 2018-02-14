Кандидат в президенты Армении от Республиканской партии Армен Саркисян посетил образовательный центр компании «Synopsis Armenia». Как сообщает Арменпресс, его сопровождали генеральный директор «Synopsis Armenia» Овик Мусаелян и ректор Национального политехнического университета Армении Востаник Марухян.

Во время экскурсии Армен Саркисян поговорил со студентами и сотрудниками, спросил их о планах на будущее. Далее кандидат в президенты встретился с представителями сферы ИТ.

«Здесь вы в первую очередь показали мне прекрасную и впечатляющую систему образования. Я много слышал о Synopsis, слышал много хорошего, как об успешной образовательной системе и хорошем примере для достижения успеха. Теперь я пришел сюда и увидел все лично. Я убежден, что Synopsis в моем лице будет иметь друга. Я надеюсь, что вы также будете моим другом, независимо от того, буду я президентом или нет», - сказал он.

Он выразил желание стать членом команды «Synopsis Armenia», заявив, что у него estx небольшой вклад в ИТ-сферу. Армен Саркисян сказал, что он один из основателей игры «Тетрис». «Если такого небольшого вклада достаточно, чтобы приняли в ваш клуб, я буду очень рад», - сказал Армен Саркисян.

Генеральный директор компании Овик Мусаелян сказал, что Армен Саркисян в свое время внес свой вклад, чтобы иностранные ведущие ИТ-компании имели желание быть представленными в Армении.