Иран раскрыл сеть вражеских ящериц-шпионов

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал Хассан Фирузабади заявил, что иностранцы используют ящериц для шпионажа за иранскими ядерными объектами. Об этом он сказал в интервью иранскому агентству ILNA, передает IFPnews.

Фирузабади утверждает, что в Иран некоторое время назад приехала группа людей якобы для сбора денег для Палестины. Они стали передвигаться по стране необычными маршрутами, вызвав тем самым подозрение у правоохранительных органов Ирана. По словам генерала, вместо того, чтобы отправиться в Исфахан и Тегеран, они начали «скитаться по пустыне», передает Арменпресс.

Активистам, вернувшимся в Тегеран, позволили покинуть страну, однако у них конфисковали вещи, среди которых были обнаружены ящерицы, хамелеоны и аллигаторы.

Генерал добавил, что «кожа рептилий способна улавливать ядерное излучение», поэтому иранские власти пришли к выводу, что владельцы ящериц были шпионами, пытавшимися разузнать расположение урановых шахт и ядерных объектов Ирана.