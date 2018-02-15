Детская онкология преодолима: излечились около 600 детей

Во всем мире 15-е февраля отмечается как день борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Цель – повысить осведомленность населения и оказать помощь больным детям и их семьям. По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется 215 000 новых случаев онкологических заболеваний среди детей в возрасте до 14 лет и 85 000 случаев – в возрасте 15-19 лет. По мнению специалистов ВОЗ, при своевременной диагностике лечится до 80% случаев. В нашей стране эра цифра колеблется в пределах 65-70%.

Какова статистика в Армении? В нашей стране ежегодно регистрируется 80-90 новых случаев онкологических заболеваний среди детей, причем, за последние 10 лет статистика сущетвенно не меняется.

Детской онкологией занимаются Национальный центр онкологии имени Фанарджяна, Центр гематологии имени Еоляна, клиника химиотерапии МЦ «Мурацан».

Неоценима помощь, оказываемя в лечении онкозаболеваний благотворительным фондом «Подари жизнь», при участии супруги президента Армении Риты Саргсян.

За последние годы в Армении от онкозаболеваний излечились около 600 детей, по словам специалистов, онкозаболевание – не приговор, надо вовремя диагносцировать болезнь и правильно ее лечить.

В развитых страна показатели излечиваемости равны 75-80%, в слаборазвитых странах - 20-30%. В Армении средняя цифра – 65%. По меннию детского онколога, председателя ОО «Друзья больных онкологией детей» Григора Бадаляна, если бы в Армении были все современные технические средства и оборудование, то процент излеченных детей был бы выше.

Лусинэ Назарян

Детали – в сегодняшнем номере газеты «Հայաստանի Հանրապետություն»