Должностное лицо из СК Армении обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Предварительное следствие по обвинению должностного лица из СК Армении в получении взятки в особо крупном размере завершилось предъявлением обвинительного заключения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В результате расследования было обосновано, что замначальника следственного отдела районов Эребуни и Нубарашен Буниат Егиазарян, войдя в соглашение со старшим следователем того же отдела Микаэлом Задояном, получили взятку в особо крупном размере.

На основании добытых доказательств стало ясно, что в указанном следственном отделе районов Эребуни и Нубарашен расследовалось дело по обвинени- некоего Соса Гаспаряна по ст. 112 УК Армении. Отец подследственного – Бабкен Гаспарян, посетил старшего следователя следственного отдела районов Эребуни и Нубарашен Микаэла Задояна и предложил ему взятку в размере 3000 долларов за переквалификацию дела по более мягкой статье.

Микаэл Задоян принял взятку, затем сообщил о ней старшему по отделу - замначальника следственного отдела районов Эребуни и Нубарашен Буниату Егиазаряну, пообещал Гаспаряну смягчить обвинение в отношении его сына.

После этого Микаэл Задоян послал Гаспаряна к адвокату-члену Адвокатской палты Армении Г.Галояну, чтобы провернуть вышеуказанные действия с его помощью. Что и было сделано позже – 29-го декабря 2016 года.

В результате проведенного расследования Буниату Егиазаряну было выдвинуто обвинение по ст. 311 УК Армении. Дело с обвинительным заключением передано прокурору – для утверждения и отправки в суд.

С обвинительными заключениями были завершены расследования и в отношении остальных фигурантов дела, и эти дела отправлены в суд.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.