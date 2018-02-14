В США объявили состав участников нового эксперимента по имитации полета на Марс

Американские специалисты определили состав участников нового эксперимента в США, имитирующего условия полета на Марс. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом объявила пресс-служба Университета штата Гавайи, который уже в шестой по счету раз организует такой научный эксперимент, финансируемый Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По свидетельству Университета штата Гавайи, на этот раз сформировался "самый интернациональный экипаж". В него вошли двое мужчин (уроженцы Республики Корея и Шотландии, являющиеся по профессии один преподавателем экономики в Университете штата Техас, а второй астрофизиком), а также две женщины (гражданки Австралии и Словакии, популяризатор науки и астробиолог). Планируется, что уже в четверг они войдут в специальный комплекс на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающего пейзаж Марса, в котором проведут практически в полной изоляции от внешнего мира восемь месяцев.

Эксперты из NASA и Университета штата Гавайи рассчитывают, что изоляционные эксперименты, идущие на Мауна-Лоа, помогут подготовить первый полет человека на Марс, который США надеются осуществить в 2030-е годы.





