Во рту Ким Кардашьян увидели зубы пираньи

Телезвезда и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию в халате, чалме из полотенца и крупных золоченых серьгах в форме бананов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Полуулыбка Кардашьян и угол падения света создали иллюзию, что ее рот полон мелких острых зубов. Отметив это, пользователи сравнили звезду с пираньей. «Эти мелкие зубы пираньи мне совсем не нравятся. Выглядит очень странно», — прокомментировал юзер sandra_cabaco.

Кроме того, некоторые посетители аккаунта отметили, что наряд старит Кардашьян. Однако нашлись и те, кто отметил интересные детали образа телезвезды. Так, nicholas_savington написал, что Ким Кардашьян выглядит «круто в этих серьгах от Prada». Фото в халате и чалме собрало в Instagram более 1,8 миллиона лайков.