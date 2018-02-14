Ара Баблоян встретился с Председателем Государственной Думы ФС РФ В.Володиным

14 февраля в Москве в рамках рабочего визита в РФ возглавляемая Председателем НС А.Баблояном делегация встретилась с Председателем Государственной Думы ФС РФ В.Володиным. В составе делегации – депутаты НС Э.Нагдалян, А.Гегамян и руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС А.Сагателян. На встрече также присутствовал посол РА в РФ В.Тоганян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Председатель НС РА, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул, что настоящий визит станет еще одним стимулом для развития межпарламентских отношений. Глава парламента выразил признательность за организацию выставки под девизом “Вместе”, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между РА и РФ и 300-летию Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ, отметив, что это возможность для максимального углубления двусторонних отношений.

Спикер НС в русле расширения двусторонних связей высоко оценил существующее взаимодействие между парламентами, в этом контексте оценив деятельность Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ. А.Баблоян предложил еще более активизировать сотрудничество межпарламентской комиссии и парламентских комиссий.

Глава законодательного органа РА приветствовал В.Володина – как Председателя ПА ОДКБ и за деятельность по повышению роли структуры. Руководители парламентов обсудили вопрос проведения в текущем году мероприятий ПА ОДКБ в Ереване и Санкт-Петербурге.

Обратившись к предложению России провести совещание председателей парламентов Евразийских стран, Председатель НС РА отметил, что эта платформа уже доказала свою жизнеспособность, создавая возможность беспрепятственного диалога. Он подтвердил готовность армянской стороны провести в 2020 г. совещание в Армении.

Говоря о взаимодействии на международных межпарламентских площадках, А.Баблоян подчеркнул важность систематического сотрудничества, опирающегося на взаимную поддержку. В этом контексте глава парламента выразил обеспокоенность деятельностью ПАЧЭС, отметив, что последняя, отойдя от своей сути – экономической деятельности, политизировалась. В то же время Председатель НС особо выделил необходимость укрепления взаимовыгодного сотрудничества между парламентами стран Европы и Азии.

А.Баблоян сообщил, что армянские парламентарии на предстоящих выборах президента России примут активное участие в наблюдательных миссиях в рамках ПА ОДКБ и МПА СНГ.

Отметив, что традиционные партнерские отношения являются прочной базой для дальнейшего сотрудничества, Председатель Госдумы РФ В.Володин подчеркнул, что конструктивный диалог между двумя странами находится на высоком уровне, парламентские структуры взаимодействуют, расширяются культурные и образовательные связи.

После встречи А.Баблоян и В.Володин приняли участие в открытии выставки “Вместе”, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между РА и РФ и 300-летию Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ.