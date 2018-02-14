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В небе над Лондоном появился гигантский внутренний орган


Британский бренд аксессуаров Anya Hindmarch запустил над Лондоном гигантский красный воздушный шар в форме стилизованного сердца, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом марка отметила праздник всех влюбленных — День святого Валентина. Акция прошла под девизом «Это не только для тебя — это для всех». Представители бренда отметили, что чувство юмора и позитивное отношение к жизни создательницы бренда Аньи Хиндмарч теперь очевидно не только поклонникам ее аксессуаров, но и всем жителям города и туристам.

 

 

 




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